Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, chỉ 15 ngày đầu tháng 4, các doanh nghiệp nước ta đã chi gần 1,25 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô và xăng dầu thành phẩm các loại.

Cụ thể, nhập khẩu dầu thô đạt 535.609 tấn, giá trị lên tới 481,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu thô nhập khẩu giảm nhẹ 5,8%, nhưng giá trị tăng vọt 41,6%.

Nhập khẩu xăng dầu các loại cũng lên tới 472.031 tấn, giá trị khoảng 764,9 triệu USD, tăng mạnh 24,3% về lượng và tăng đột biến 200% về giá trị (gấp 3 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu xăng tăng gấp 2,4 lần, dầu diesel tăng 3,5 lần, dầu mazut tăng 4,2 lần và nhiên liệu bay tăng gấp 2,7 lần.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4, các doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 3,64 triệu tấn dầu thô, giá trị ước gần 2,14 tỷ USD; nhập xăng dầu các loại đạt 3,84 triệu tấn, giá trị khoảng 3,72 tỷ USD.

Nhập khẩu xăng dầu các loại tiếp tục tăng đột biến trong nửa đầu tháng 4/2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Tính đến ngày 15/4, tổng lượng dầu thô và xăng dầu nhập khẩu lên tới 7,48 triệu tấn, đạt kim ngạch hơn 5,86 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng nhiên liệu này tăng gần 6,9%, trong khi giá trị tăng mạnh 32,3%.

Việc đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng trên thị trường toàn cầu chao đảo khi xung đột địa chính trị ở Trung Đông nổ ra và leo thang.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, các doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc vào một khu vực duy nhất. Ngoài nguồn từ Trung Đông, một số doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu từ các thị trường khác.

Hiện, Việt Nam đã nâng dự trữ xăng dầu từ 15 ngày lên khoảng 26 ngày và sẽ tiếp tục nâng cao hơn. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp thời gian qua đã giúp đảm bảo cung ứng xăng dầu nội địa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Đáng chú ý, việc điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý trong gần hai tháng qua không chỉ “phanh” được đà tăng mà còn kéo giá xăng dầu giảm mạnh từ đỉnh.

Đến chiều 23/4, giá bán lẻ xăng E5 RON92 tại Việt Nam giảm còn 21.834 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít, dầu diesel 0.05S có giá 26.697 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 18.811 đồng/kg.

So với mức đỉnh, giá các mặt hàng xăng dầu nước ta đã giảm rất mạnh. Cụ thể, tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 40,4%, tương đương giảm gần 18.091 đồng/lít.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4 giảm 10.960 đồng/lít (-312,4%), lùi sâu về ngưỡng 22.880 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng giảm 8.280 đồng/lít (-27,5%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít, xuống còn 21.834 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, xăng dầu ở Việt Nam đang có mức giá thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Theo số liệu cập nhật ngày 23/4, giá xăng tại Thái Lan ở mức 34.755 đồng/lít, Campuchia 32.560 đồng/lít (đều có chính sách trợ giá của Chính phủ); Lào là 45.330 đồng/lít; Trung Quốc khoảng 34.406 đồng/lít (được điều hành theo cơ chế kiểm soát giá). Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam ở mức 22.880 đồng/lít.

Đối với mặt hàng dầu, giá bán tại Thái Lan là 34.141 đồng/lít, Campuchia là 37.494 đồng/lít, Lào là 54.027 đồng/lít và Trung Quốc là 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu ở mức 26.697 đồng/lít.