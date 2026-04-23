Chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước. Mức giá mới này được áp dụng từ 15h ngày 23/4.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít, giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít, giảm 162 đồng/lít;

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít, giảm 1.159 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg, giảm 820 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới ở kỳ điều hành lần này vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến xung đột địa chính trị. Trong đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển, căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz, xung đột quân sự Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt.

Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh.

Theo đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 21/4 và kỳ điều hành ngày 23/4 có sự tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá xăng RON92 ở mức 121,23 USD/thùng, tăng nhẹ 0,54%; xăng RON95 có giá 126,435 USD/thùng, tăng 1,17%.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm 3,83%, tiếp tục lùi về ngưỡng 146,425 USD/thùng; dầu mazut có giá 609,025 USD/tấn, cũng giảm 3,71%.

Như vậy, đây là kỳ điều hành thứ năm liên tiếp giá dầu diesel giảm mạnh, đồng thời là kỳ thứ tư liên tiếp thực hiện trích lập quỹ bình ổn (mức trích lập lần lượt mỗi kỳ 1.000 đồng, 400 đồng, 600 đồng và 400 đồng/lít).

Theo đó, từ mức đỉnh lịch sử 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, dầu diesel đã giảm 18.091 đồng/lít, tương đương mức giảm gần 40,4%.

Tương tự, từ đỉnh 24.707 đồng/kg ghi nhận ngày 10/3, dầu mazut đã giảm 5.896 đồng/kg (-23,9%), xuống còn 18.811 đồng/kg. Đây cũng là mức giá sau khi trích lập quỹ bình ổn ở bốn kỳ điều hành liên tiếp, với mức trích lập lần lượt 800 đồng/kg (9/4), 800 đồng/kg (16/4), 600 đồng/kg (21/4) và 400 đồng/kg (23/4).

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 24/3 cũng giảm 10.960 đồng/lít (-32,4%); xăng E5 RON92 giảm 8.280 đồng/lít (-27,5%) từ đỉnh.

Ở mặt hàng xăng, liên Bộ cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn ở mức 800 đồng/lít trong kỳ điều hành 9/4; kỳ điều hành 21/4 trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học và 400 đồng/lít với xăng không chì.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Đáng chú ý, theo số liệu cập nhật ngày 23/4, giá bán lẻ xăng dầu tại một số quốc gia lân cận Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể. Hiện, mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, về giá xăng, tại Thái Lan ở mức 34.755 đồng/lít, Campuchia 32.560 đồng/lít (đều có chính sách trợ giá của Chính phủ); Lào ở mức 45.330 đồng/lít; Trung Quốc khoảng 34.406 đồng/lít (được điều hành theo cơ chế kiểm soát giá). Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam đang ở mức 22.880 đồng/lít.

Đối với mặt hàng dầu, giá bán tại Thái Lan khoảng 34.141 đồng/lít, Campuchia 37.494 đồng/lít, Lào 54.027 đồng/lít và Trung Quốc 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu hiện ở mức 26.697 đồng/lít.