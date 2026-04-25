Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch diễn biến trái chiều khi giá dầu Brent tăng còn giá dầu WTI lại giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 24/4, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,25%, lên mức 105,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 1,51%, xuống còn 94,4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều khi thị trường phản ứng trước các thông tin về dữ liệu tồn kho tại Mỹ và kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.

Giá xăng dầu thế giới tăng vọt đầu phiên 24/4 khi thị trường phản ứng với dữ liệu tồn kho tại Mỹ, trong đó lượng xăng và các sản phẩm chưng cất giảm sâu hơn nhiều so với dự báo.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông tin, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng.

Trái lại, tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng, vượt dự báo giảm 2,5 triệu thùng.

Giá dầu tăng nhanh vào đầu phiên 24/4 còn do lo ngại căng thẳng leo thang trở lại trong khu vực, sau khi Iran công bố video lực lượng đặc nhiệm đổ bộ lên một tàu hàng tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đà tăng đầu phiên nhanh chóng bị thu hẹp sau khi Reuters đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến đến Islamabad vào tối 24/4 để thảo luận các đề xuất nhằm nối lại đàm phán với Mỹ, sau khi các cuộc thảo luận hồi đầu tuần bị đổ vỡ.

Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner tới Pakistan để đàm phán với Ngoại trưởng Iran.

Ông Trump thông tin phía Iran đang có kế hoạch đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu từ phía Mỹ. "Họ đang đưa ra lời đề nghị và chúng tôi sẽ phải chờ xem sao", ông Trump chia sẻ trên Reuters.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 25/4 được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Chiều 23/4, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON92 hạ 100 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 820 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ 5 liên tiếp giá dầu diesel giảm mạnh, đồng thời là kỳ thứ tư liên tiếp thực hiện trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (mức trích lập lần lượt mỗi kỳ 1.000 đồng, 400 đồng, 600 đồng và 400 đồng/lít).

So với mức đỉnh, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đã giảm rất mạnh. Cụ thể, tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 40,4%, tương đương giảm 18.091 đồng/lít.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4 giảm 10.960 đồng/lít (-312,4%), lùi sâu về ngưỡng 22.880 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng giảm 8.280 đồng/lít (-27,5%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít, xuống còn 21.834 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, xăng dầu ở Việt Nam đang có mức giá thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.