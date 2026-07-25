Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần (24/7).

Kết thúc phiên giao dịch 24/7, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent niêm yết ở mức 96,78 USD/thùng, giảm 3,88% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI chốt phiên ở mức 89,31 USD/thùng, hạ 3,12% so với phiên liền trước.

Dù giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng tính chung cả tuần này, giá dầu Brent vẫn tăng gần 10%, còn giá dầu WTI tăng 8,27%.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên cuối tuần sau khi có thông tin Trung Quốc đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, trong tuần này, giá dầu đã tăng rất mạnh sau khi Mỹ và Iran liên tục phóng tên lửa tấn công lẫn nhau, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp và lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Iran đã gây sức ép lên lực lượng Houthi để đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb ra Biển Đỏ, nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng điện lực của Iran. Đây là tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới, chỉ sau eo biển Hormuz.

Ngày 20/7, lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, quốc gia trước đó đã chuyển hướng xuất khẩu dầu bằng đường ống nhằm tránh ảnh hưởng từ việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu ở Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt “hình phạt quân sự mạnh mẽ” đối với Iran và lực lượng Houthi.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích của JPMorgan cho biết mỗi tháng nguồn cung dầu bị gián đoạn sẽ làm giá dầu Brent tăng thêm khoảng 7-8 USD/thùng. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài 3 tháng thì giá dầu Brent bình quân hàng tháng có thể tăng lên khoảng 114 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (25/7) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 23/7, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel tăng tới 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành công văn gửi sở công thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua, thị trường xăng dầu, nhất là dầu diesel có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả.

Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp.

Trong đó, tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu mặt hàng xăng dầu, trọng tâm là dầu diesel. Phân công công chức quản lý chặt chẽ địa bàn, theo dõi sát sao diễn biến tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế mặt hàng xăng dầu tại từng cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) như: găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng/chưa được chấp thuận bằng văn bản.

Cùng với đó, đôn đốc các thương nhân đảm bảo nguồn cung và duy trì bán hàng; đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động nguồn cung để cung ứng liên tục cho thị trường.

Yêu cầu toàn bộ cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết.