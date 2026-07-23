Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (23/7).

Theo đó, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít. Giá bán xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel tăng 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, để kiềm chế mức tăng giá xăng dầu, liên Bộ chi mạnh Quỹ với mức 1.000 đồng/lít xăng sinh học, 1.500 đồng/lít dầu diesel, 1.000 đồng/kg dầu mazut.

Xăng dầu hôm nay có giá mới. Ảnh: Thạch Thảo

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/7), giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên quan đến xăng dầu, Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu. Một trong những nội dung thay đổi lớn nhất ở dự thảo nghị định này là tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp và giảm sự can thiệp của Nhà nước.

Cụ thể, theo khoản 9 điều 12 của dự thảo nghị định này, thương nhân đầu mối được quyền quyết định và công bố giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình theo công thức quy định tại điều 28 của nghị định này. Tức là doanh nghiệp được chủ động xây dựng giá bán nhưng vẫn phải tuân thủ công thức xác định giá và các quy định của pháp luật về giá.

Bộ Công Thương cho rằng, khi doanh nghiệp quyết định giá bán phải thực hiện kê khai giá theo quy định của Luật Giá để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát. Thay vì công bố giá cơ sở như hiện nay, Nhà nước chỉ công bố chi phí kinh doanh định mức làm cơ sở tham chiếu trong quá trình hình thành giá, từ đó hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý.