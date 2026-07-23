Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 22/7 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong gần 6 tuần qua. Giá dầu Brent đã tiến sát mốc 95 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 22/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,36%, lên mức 94,07 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,95%, niêm yết ở mức 86,83 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của 2 loại dầu tiêu chuẩn kể từ ngày 11/6.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (23/7), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h45' ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,07 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI lên mức 87,89 USD/thùng, tăng 1,22% so với phiên liền trước.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu thế giới tăng cao chủ yếu do chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành đêm không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 tuyên bố Mỹ sẽ "ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện" mỗi khi Tehran nhắm mục tiêu vào bất kỳ con tàu nào đi qua eo biển Hormuz.

Chiều nay sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo các công ty vận tải biển rằng tuyến hàng hải phía nam của eo biển Hormuz đã được gài thủy lôi.

Không chỉ căng thẳng tại eo biển Hormuz, các mối đe dọa từ lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn cũng góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tấn công các tàu chở dầu của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb và đồng thời công bố lệnh phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia.

Phái bộ hải quân Aspides của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo rằng các tàu có liên hệ với Israel, Mỹ hoặc Saudi Arabia đang đối mặt với nguy cơ bị lực lượng Houthi tấn công cao hơn và khuyến cáo nên tránh di chuyển qua Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Eo biển Bab el-Mandeb nằm ở cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ. Nơi đây trở thành tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (23/7), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E10 không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá bán xăng E5 không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel không cao hơn 23.329 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.