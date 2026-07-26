Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm.

Giá dầu thế giới trải qua tuần tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông khi Mỹ và Iran liên tục phóng tên lửa tấn công lẫn nhau, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp và lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (20/7), giá dầu thế giới tăng hơn 1% khi giới đầu tư lo ngại về việc lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia.

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng 2% trong phiên 21/7, khi thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn do các cuộc tấn công leo thang giữa Mỹ và Iran, cộng với lời đe dọa phong tỏa tuyến hàng hải của lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn nhằm vào Saudi Arabia.

Đà tăng của giá dầu thế giới tiếp tục diễn ra ở phiên giao dịch 22/7, khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngày càng gia tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Thêm vào đó, các mối đe dọa nhằm vào hoạt động vận tải biển của lực lượng Houthi tại Yemen cũng đẩy giá dầu tăng mạnh. Trong phiên này, giá dầu thế giới tăng tới hơn 3%.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch 23/7, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, cộng thêm xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Kết thúc phiên giao dịch 23/7, giá dầu Brent tăng 7,04%, lên 100,7 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/5. Tương tự, giá dầu WTI tăng 6,2%, chốt phiên ở mốc 92,19 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/6.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (24/7), giá dầu thế giới đã quay đầu giảm hơn 3% sau khi các nguồn tin cho biết Trung Quốc đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vốn đang bị đình trệ.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent tăng gần 10% trong khi giá dầu WTI tăng 8,27%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 96,78 USD/thùng. Còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 89,31 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Cụ thể, theo kỳ điều hành 23/7, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến xăng dầu, Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu. Một trong những nội dung thay đổi lớn nhất ở dự thảo nghị định này là tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp và giảm sự can thiệp của Nhà nước.

Cụ thể, theo khoản 9 điều 12 của dự thảo nghị định này, thương nhân đầu mối được quyền quyết định và công bố giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình theo công thức quy định tại điều 28 của nghị định này. Tức là doanh nghiệp được chủ động xây dựng giá bán nhưng vẫn phải tuân thủ công thức xác định giá và các quy định của pháp luật về giá.