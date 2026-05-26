Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được sử dụng trên toàn quốc với các phương tiện dùng động cơ xăng. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Thực tế, xăng E10 đã được các doanh nghiệp bán thí điểm từ tháng 8/2025. Trong tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển từ xăng khoáng truyền thống sang bán xăng E10.

Bên cạnh những băn khoăn về khả năng tương thích của xăng E10 với một số động cơ và độ bền khi sử dụng lâu dài, nhiều người tiêu dùng cũng thắc mắc liệu xăng E10 có đắt hơn xăng RON95 hay không?

Trên thị trường xăng dầu, ở kỳ điều hành gần đây nhất (21/5), các doanh nghiệp xăng dầu đã điều chỉnh giá xăng RON95-V lên mức 26.440 đồng/lít, xăng RON95-III có giá 25.540 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92-II là 24.340 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III khoảng 1.200 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-V được điều chỉnh tăng lên 25.950 đồng/lít, nhưng vẫn thấp hơn RON95-V 490 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III cũng tăng lên ngưỡng 25.050 đồng/lít, thấp hơn RON95-III 490 đồng/lít.

Trên thị trường, giá xăng E10 đang rẻ hơn xăng khoáng RON95. Ảnh: Tuấn Hùng

Mới đây, Bộ Công Thương đã hoàn thành và đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Trong đó, cơ quan dự thảo đề xuất cho phép Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 kể từ ngày 1/6/2026.

Công thức giá cơ sở xăng E10 được xác định theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83 ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, các yếu tố hình thành giá cơ sở mặt hàng xăng E10 bao gồm: Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế;

Giá ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở;

Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng E5 RON92, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xác định và thông báo bằng văn bản để Bộ Công Thương tính toán giá cơ sở.

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10 theo quy định, hai bộ chủ trì phối hợp để tổng hợp, xác định và thông báo cho Bộ Công Thương tính toán giá cơ sở.

Dự thảo cũng nêu rõ Bộ Tài chính thực hiện nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10... để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.