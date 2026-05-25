Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (25/5), giá dầu thế giới được điều chỉnh giảm khá mạnh, mất mốc 100 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h03' ngày 25/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 98,3 USD/thùng, giảm 5,06% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 91,53 USD/thùng, hạ 5,25% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần trước giảm mạnh. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 5,48%, chốt tuần ở mức 103,5 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 8,37%, kết tuần ở mức 96,6 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo giảm do kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Ngày 24/5, phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, nhiều khả năng “thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới”.

Ông Marco Rubio thông tin, hai bên đã đạt được một số tiến triển về eo biển Hormuz nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran trong ngày 24/5 cũng tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Iran và Mỹ, liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.

Theo đó, thỏa thuận tiềm năng yêu cầu Mỹ và các đồng minh của Mỹ, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ảnh: Nguyễn Huế

Phía Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Ông Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 24/5 chia sẻ với hãng truyền hình nhà nước IRIB TV rằng, Mỹ và Iran đang hoàn tất bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là “trong vòng 30-60 ngày”.

Dù đã xuất hiện những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng do lo ngại tình trạng nguồn cung dầu toàn cầu khan hiếm có thể tiếp diễn ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (25/5) được áp dụng như sau:

Theo quyết định điều chỉnh giá chiều 21/5, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Gá xăng E10 RON95-V lên mức 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON95-III lên ngưỡng 25.050 đồng/lít.

Tuy giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5 nhưng theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.