Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (27/7), giá dầu thế giới tiếp đà giảm, giá dầu Brent về sát mốc 90 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h30' ngày 27/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 92,03 USD/thùng, giảm 4,91% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 84,93 USD/thùng, hạ 4,9% so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới giảm hơn 3% do có thông tin Trung Quốc thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Dù giảm mạnh ở phiên cuối tuần nhưng tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent vẫn tăng gần 10%, còn giá dầu WTI tăng 8,27%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 96,78 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 89,31 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh do Mỹ và Iran liên tục phóng tên lửa tấn công lẫn nhau, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp và lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Reuters, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới, chỉ sau eo biển Hormuz.

Các chuyên gia cho rằng nếu lực lượng Houthi thực sự phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb thì một đợt tăng giá dầu mới sẽ xuất hiện, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, gia tăng áp lực lên kinh tế toàn cầu.

Ông John Paisie, Chủ tịch hãng tư vấn Stratas Advisors, dự báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa hoàn toàn thì giá dầu có thể lên vùng 115-120 USD/thùng, trong khi chi phí vận tải biển và bảo hiểm cũng sẽ tăng do các tàu phải đi vòng qua châu Phi.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (27/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 23/7, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng tới 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.