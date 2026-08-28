Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế đảo chiều tăng trong phiên giao dịch 27/8, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch 27/8, giá dầu Brent tăng 2,12%, lên mức 89,7 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,6%, lên 83,53 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/8), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h43' ngày 28/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 89,7 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI lên mức 83,6 USD/thùng, tăng 0,08% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên sau khi Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6. Điều này khiến nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán trong tuần này thêm khó khăn.

Theo giới phân tích, việc đàm phán không có tiến triển trong khi dòng chảy dầu vẫn bị hạn chế, có thể khiến các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng.

Trong khi đó, ngày 27/8, Thủ tướng Qatar đã có chuyến thăm tới Tehran trong một nỗ lực nhằm tái khởi động các tiến trình ngoại giao, để thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ chiều qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bước sang tháng thứ 6. Giao tranh phần lớn đã tạm lắng nhưng chưa xuất hiện bước đột phá ngoại giao. Hai bên vẫn bất đồng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu mà Tehran đã sử dụng làm đòn bẩy.

Trước khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu mỗi ngày. Với vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của các nhà sản xuất năng lượng lớn tại vùng Vịnh, tuyến đường này trở thành tâm điểm của những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Dữ liệu của Kpler, công ty chuyên theo dõi vận tải biển và dòng chảy hàng hóa toàn cầu, cho thấy lưu lượng vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz đã tăng nhẹ ngay cả khi tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Số lượng tàu chở hàng hóa có thể quan sát được đi qua eo biển Hormuz vào ngày 26/8 là 10 chiếc, tăng nhẹ so với 8 chiếc trong ngày 25/8. Song con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 10 ngày là khoảng 15 tàu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (27/8).

Theo đó, giá bán của hầu hết các loại xăng dầu (trừ dầu mazut) tại kỳ điều hành 27/8 đều được điều chỉnh giảm so với kỳ điều chỉnh liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 27/8 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 29.533 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 28.337 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Lào là 44.856 đồng/lít; tại Trung Quốc là 31.657 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 22.602 đồng/lít.

Còn giá dầu tại Thái Lan là 30.081 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 33.811 đồng/lít; ở Lào là 38.184 đồng/lít; tại Trung Quốc là 28.640 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 28.084 đồng/lít.