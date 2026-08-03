Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (3/8), giá dầu thế giới tiếp đà giảm mạnh từ tuần trước, giá dầu Brent về dưới mốc 85 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h27' ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 84,19 USD/thùng, giảm 4,25% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 80,95 USD/thùng, hạ 4,39% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới giảm mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm 8,85 USD/thùng trong khi giá dầu WTI hạ 4,64 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 87,93 USD/thùng. Còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 84,67 USD/thùng.

Giá dầu quốc tế giảm mạnh sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran. Căng thẳng tạm thời lắng dịu kéo theo giá dầu lao dốc và làm dịu những lo ngại về lạm phát.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo các chuyên gia, việc các bên chưa nối lại các hoạt động quân sự trong những ngày gần đây đã góp phần làm giảm rủi ro trên thị trường dầu mỏ. Song lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Reuters thông tin, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Còn lực lượng Houthi tiếp tục đe dọa ngăn tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, gây nguy hiểm cho tuyến đường xuất khẩu thay thế được Saudi Arabia và các nhà sản xuất khu vực khác sử dụng.

Giới phân tích nhận định thị trường dầu mỏ sẽ biến động theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào hạ nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (3/8) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 30/7, giá xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.