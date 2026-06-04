Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 3/6 tiếp tục đi lên, nối dài đà tăng từ đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 3/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,89%, lên mức 97,81 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,41%, lên 96,02 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/6), giá dầu WTI có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay vào lúc 6h10' ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 97,81 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI xuống mức 95,24 USD/thùng, giảm 0,81% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cho thấy ít tiến triển.

Giới chức Kuwait cho biết Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực là Kuwait và Bahrain, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ cũng đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích vào đảo Qeshm của Iran.

Ảnh: Tuấn Hùng

Về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, các kênh liên lạc giữa Tehran và Washington vẫn được duy trì nhưng các cuộc đàm phán chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Hai bên đang xem xét các văn bản đã trao đổi gần đây.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS.com, cho rằng giá dầu tiếp tục củng cố xu hướng tăng khi các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran leo thang nhanh hơn so với tiến trình ngoại giao. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài đang làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó tạo áp lực tăng giá dầu.

Lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tiếp tục sụt giảm mạnh do nhu cầu xuất khẩu và lọc dầu tăng cao.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này đã giảm 8 triệu thùng, xuống còn 433,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/5. Mức giảm này cao gấp đôi so với dự báo của các nhà phân tích.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (4/6), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay như sau:

Xăng E10 RON95-V có giá 24.560 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III là 23.660 đồng/lít.

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.258 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.