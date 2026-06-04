Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, giá bán lẻ là 21.784 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, giá bán lẻ là 26.866 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, giá bán lẻ là 19.645 đồng/kg.

Giá xăng E10 chưa được bộ công bố mức giá bán trong kỳ điều hành hôm nay.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 500 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut là 300 đồng/lít (kg).

Liên quan đến thị trường xăng dầu, theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng khoáng truyền thống chính thức dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng chỉ còn hai lựa chọn là xăng E5 và E10.

Mới đây, Bộ Công Thương đã phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 cho xe ô tô và xe máy.

Ảnh: Thạch Thảo

Theo bộ này, xăng sinh học nói chung và E10 nói riêng là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng động cơ xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cũng vừa yêu cầu các hiệp hội và các hãng xe tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Trước một số thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm độ bền của xe máy sau thời gian ngắn sử dụng, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho rằng, người tiêu dùng có tâm lý quan tâm, thận trọng khi xuất hiện loại nhiên liệu mới là điều dễ hiểu.

Song với các dòng xe máy được sản xuất và phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây, các hãng đã có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ phù hợp như E5 hoặc E10.