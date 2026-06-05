Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 4/6 quay đầu giảm mạnh, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp từ đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 4/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 2,84%, xuống còn 95,03 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI giảm 3,1%, về mức 93,04 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (5/6), giá dầu WTI vẫn tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h38' ngày 5/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 95,03USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI xuống mức 92,87 USD/thùng, giảm 0,18% so với phiên liền trước.

Giá dầu giảm mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sớm hạ nhiệt, qua đó mở đường cho việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Tâm lý lạc quan này xuất hiện sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tạo điều kiện để các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được nối lại.

Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 4/6, Israel và Lebanon cho biết, hai bên đã nhất trí triển khai lệnh ngừng bắn. Việc này làm dấy lên hi vọng về một thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Iran từng tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc một phần vào việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

Dù lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ nhưng một số tàu đã bắt đầu di chuyển trở lại gần Vịnh Ba Tư. Điều này có thể là tín hiệu cho thấy tuyến vận tải chiến lược này sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất. Giá dầu nhiều khả năng vẫn có xu hướng tăng nếu dòng chảy nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (4/6).

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, lùi về mức 22.330 đồng/lít.

Xăng sinh học E10 đã được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6, các loại xăng khoáng RON95, RON97 đã dừng lưu hành.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).