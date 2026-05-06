Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 5/5 quay đầu giảm mạnh sau khi tăng tới 6% trong phiên giao dịch trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 5/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 4%, xuống còn 109,9 USD/thùng; giá dầu WTI hạ 3,9%, xuống còn 102,27 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (6/5), giá dầu thế giới duy trì trong sắc đỏ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h38' ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 109,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 100 USD/thùng, hạ 2,21% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới quay đầu đi xuống trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tuy còn mong manh nhưng vẫn được duy trì.

Việc hai tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân Mỹ đã giúp hạ bớt tâm lý lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm có nguyên nhân một phần từ những tín hiệu tích cực liên quan đến việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 5/5 cho biết, nước này bị Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, phía Iran đã phủ nhận thông tin này.

Washington cho biết thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn còn nguyên vẹn, khẳng định Mỹ đã bảo đảm được an toàn cho tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho hay, có hàng trăm tàu đang chờ được lưu thông qua eo biển Hormuz. Việc các tàu bắt đầu di chuyển trở lại được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường năng lượng thế giới.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bắt đầu thảo luận về một dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình eo biển Hormuz. Dự thảo này đề cập đến khả năng áp dụng biện pháp cứng rắn hơn nếu các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz không được chấm dứt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng 6/5 như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.