Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, giá bán còn 24.154 đồng/lít.

Giá xăng E5 giảm 1.082 đồng/lít, giá bán còn 23.258 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, giá bán còn 27.651 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, giá bán còn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít xăng sinh học, 700 đồng/lít xăng không chì, 300 đồng/lít dầu diesel, 700 đồng/kg dầu mazut.

Giá xăng dầu giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Liên quan đến thị trường xăng dầu, theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, xăng E10 sẽ được sử dụng trên toàn quốc với các phương tiện dùng động cơ xăng. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Thực tế, xăng E10 đã được các doanh nghiệp bán thí điểm từ tháng 8/2025. Trong tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển từ xăng khoáng truyền thống sang bán xăng E10.

Tuy nhiên, trên báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng tương thích của xăng E10 với một số loại động cơ, cũng như mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài. Điều này có thể tạo ra những luồng thông tin trái chiều nếu không được giải thích đầy đủ.

Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giải đáp những băn khoăn của người dân về loại nhiên liệu mới này.

Trước lo ngại về việc thay thế xăng khoáng bằng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định lộ trình triển khai được thực hiện từng bước, không mang tính áp đặt.

Quan điểm của Bộ Công Thương là phát triển nhiên liệu sinh học phải đi cùng yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu và quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, Bộ sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin khoa học, minh bạch và chính xác để người dân hiểu đúng về xăng sinh học, tránh tâm lý hoang mang hoặc thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến thị trường.