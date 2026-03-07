Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi hơn 1,44 tỷ USD để nhập khẩu gần 2,18 triệu tấn xăng dầu các loại. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh 43% về lượng và tăng tới 31,4% về giá trị.

Với mặt hàng dầu thô, nước ta đã nhập khẩu hơn 2,16 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,08 tỷ USD, giảm 10% về lượng và giảm 25% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, trong 2 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dầu thô và xăng dầu các loại của nước ta lần lượt đạt 200,3 triệu USD và gần 55 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu các mặt hàng này lần lượt giảm 16,7% và 62,3%.

Trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 9,9 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch khoảng 6,8 tỷ USD. Ở nhóm dầu thô, lượng nhập khẩu lên tới 14,1 triệu tấn, kim ngạch khoảng 7,7 tỷ USD.

Việt Nam đang là quốc gia nhập khẩu ròng xăng dầu. Theo đó, trong bối cảnh xung đột quân sự ở Trung Đông leo thang, việc tăng mạnh nhập khẩu nhóm mặt hàng năng lượng này góp phần đảm bảo nguồn cung cho sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Bộ Công Thương cho biết, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để cung ứng cho thị trường, dù chi phí nhập khẩu và vận chuyển có xu hướng tăng. Cùng với lượng dự trữ lưu thông tại doanh nghiệp theo quy định, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm.

Ngoài nguồn cung nhập khẩu, theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể duy trì vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4/2026 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối.

Trong khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Như vậy, hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3, Bộ Công Thương cho hay.

Tuy nhiên, nếu chiến sự tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn.