Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (11/12).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.615 đồng/lít (giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.082 đồng/lít (giảm 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.154 đồng/lít (giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 18.641 đồng/lít (giảm 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.393 đồng/kg (giảm 43 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nam Khánh

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 4/12), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 451-534 đồng/lít. Giá các loại dầu được điều chỉnh giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/12/2025 và kỳ điều hành ngày 11/12/2025 là 78,368 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,142 USD/thùng, tương đương giảm 1,44%); 79,890 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,942 USD/thùng, tương đương giảm 2,37%)...