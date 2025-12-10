Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent tăng khoảng 1%, còn giá dầu WTI tăng khoảng 3%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (8/12), giá dầu thế giới giảm hơn 2%, sau khi Iraq nối lại sản xuất tại một mỏ dầu lớn, đồng thời thị trường theo dõi sát các diễn biến trong nỗ lực đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Trong phiên giao dịch 9/12, giá dầu thế giới tiếp tục giảm gần 1% khi giới đầu tư tập trung vào tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine và chờ đợi quyết định lãi suất mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đầu phiên giao dịch hôm nay (10/12), giá dầu thế giới biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h37' ngày 10/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 61,94 USD/thùng, giảm 0,88%. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,24%, lên mức 58,39 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (11/12).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai sẽ giảm từ 80-300 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 50 đồng/lít.

Nếu đúng dự báo, giá xăng trong nước ngày mai sẽ quay đầu giảm sau kỳ tăng giá tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 4/12), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 534 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.822 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 420 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.380 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.436 đồng/kg.