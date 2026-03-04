Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận một tuần đầy biến động, với xu hướng tăng mạnh vào cuối tuần. Ở phiên giao dịch cuối tuần trước, cả hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI đều giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ tháng 7 và tháng 8 năm 2025.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (2/3), giá dầu thế giới được điều chỉnh tăng vọt, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và sự đáp trả của Tehran, buộc các cơ sở dầu khí trên khắp khu vực Trung Đông phải đóng cửa và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch 2/3, giá dầu Brent tăng 6,7%, lên mức 77,74 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 6,3%, lên mức 71,23 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 5% trong phiên giao dịch 3/3, lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, khi xung đột tại Trung Đông leo thang và đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/3), giá dầu thế giới tiếp đà đi lên. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h57' ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 81,4 USD/thùng, tăng 4,71%. Còn giá dầu WTI tăng 0,74%, lên mức 75,11 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (5/3).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng tăng mạnh.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 1.500-1.700 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có thể được điều chỉnh tăng mạnh hơn, khoảng 2.600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng mạnh lần thứ 2 liên tiếp.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 26/2), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 999 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 754 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.279 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 854 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít.