Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (26/2).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 890 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 750 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.279 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 850 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng đồng/kg so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu ở kỳ điều chỉnh giá hôm nay.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/2), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 146-200 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg.