Theo cập nhật từ Sở Xây dựng TPHCM, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng liên tiếp trong các ngày 5, 7 và 10/3/2026.

Theo đó, giá xăng tăng khoảng 45% và giá dầu tăng khoảng 59% so với thời điểm cuối tháng 2/2026, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải.

Tới 22h ngày 11/3, giá xăng dầu đã cập nhật giảm khoảng 13% so với kỳ điều chỉnh trước.

Trước tình hình trên, hoạt động vận tải trên địa bàn đã có những điều chỉnh về giá vé.

Chi phí vận tải hàng hoá tăng 20-25%

Cụ thể, đến hết ngày 11/3/2026, Sở Xây dựng ghi nhận có 18/97 đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh trên địa bàn (chiếm tỷ lệ 18,5%) thông báo điều chỉnh tăng giá vé. Sự điều chỉnh này áp dụng trên 102 tuyến vận tải hành khách cố định, với mức tăng phổ biến từ khoảng 5-36%, tùy theo tuyến và đơn vị.

Tuy nhiên, sự thay đổi giá trên các tuyến vận tải chỉ chiếm gần 5% tổng số tuyến trên địa bàn (thành phố có 2.115 tuyến với 2.758 xe đăng ký khai thác, hoạt động).

Về hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, 179 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố với 2.112 xe hoạt động ổn định, giá vé không thay đổi.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) không tăng giá vé.

Nhiều đơn vị vận tải tại TPHCM đã điều chỉnh tăng giá vé. (Ảnh: Chí Hùng)

Về hoạt động taxi trên địa bàn, TPHCM có 36 đơn vị với khoảng 24.000 xe đang hoạt động. Trong đó, Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) có khoảng 20.700 xe taxi sử dụng năng lượng điện (chiếm tỷ lệ 86% số xe taxi của thành phố) và đang triển khai giảm 10% giá cước.

Trong khi đó, Công ty CP Ánh dương Việt Nam (Vinasun) với khoảng 1.700 xe taxi đã cập nhật điều chỉnh tăng 11-12% giá cước vận chuyển. Các đơn vị taxi khác đang bình ổn giá và tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình đi lại của hành khách.

Về hoạt động xe công nghệ (xe gắn máy và ô tô): các đơn vị Grab, Be không tăng giá cước; Xanh SM giảm 10% giá cước.

Đối với vận tải hàng hóa trên đường bộ, theo thông tin từ Hiệp hội vận tải hàng hóa TPHCM, chi phí vận tải của các doanh nghiệp trong Hiệp hội đã tăng khoảng 20-25% do giá nhiên liệu tăng. Một số doanh nghiệp phản ánh việc tiếp nhiên liệu tại một số cửa hàng xăng dầu còn gặp khó khăn do nguồn cung dầu diesel chưa ổn định tại một số thời điểm.

Hoạt động vận tải hàng hóa thông qua cảng biển thành phố đang duy trì mức ổn định, tạm thời chưa có điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển. Tuy nhiên, xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến vận tải container toàn cầu, trong đó có các tuyến từ TPHCM đi Mỹ, châu Âu và ngược lại.

Chiều 12/3, đại diện Sở Công Thương cho biết, theo báo cáo từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và lực lượng quản lý thị trường, đến thời điểm hiện nay, nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn TPHCM cơ bản được bảo đảm. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Một số cửa hàng xăng dầu có thời điểm tạm hết cục bộ một số mặt hàng do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng. Song, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng năng lượng chung trên địa bàn. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cũng cam kết tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ và đại lý trực thuộc trong thời gian tới.