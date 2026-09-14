Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (14/9), giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, theo đà tăng mạnh vào tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h50' ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 107,7 USD/thùng, tăng 2,93% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 102,5 USD/thùng, tăng 2,45% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động mạnh trong tuần trước, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung trong tuần qua, giá dầu thế giới tăng khoảng 8%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 104,6 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 100 USD/thùng.

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần này có xu hướng tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung bị gián đoạn kéo dài do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và tuyến vận tải dầu mỏ tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu tăng nhanh sau khi đường ống dẫn dầu Đông - Tây dài 1.200km của Saudi Arabia tiếp tục gián đoạn sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tuyến đường ống này đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu từ khu vực sản xuất đến Biển Đỏ, giúp Saudi Arabia tránh eo biển Hormuz. Trong 6 tháng qua, khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa do chiến sự, đường ống dẫn dầu này đã đóng vai trò là tuyến đường chính vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông ra toàn cầu.

Thêm vào đó, các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và hạ tầng năng lượng Saudi Arabia tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung.

Các trạm theo dõi hàng hải đã nhận được báo cáo mới về vụ tấn công vào một con tàu ở eo biển Hormuz vào ngày 13/9. Vụ việc này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, một cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Oman giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran nhằm bàn về an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz đã bị hoãn, chưa có lịch tổ chức mới.

Theo các nhà phân tích, lo ngại về nguồn cung hiện không còn giới hạn ở Iran và eo biển Hormuz mà đã lan rộng sang các tuyến xuất khẩu, cơ sở sản xuất và hạ tầng năng lượng khác trong khu vực.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và nguồn cung chưa được giải quyết, giá dầu được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong các phiên giao dịch ở tuần này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (14/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 10/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.