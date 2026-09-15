Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 14/9 tiếp đà tăng, lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Chốt phiên giao dịch 14/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,02%, lên mức 105,7 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,3%, lên mức 101,39 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (15/9), giá dầu WTI tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 15/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,7 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 102,1 USD/thùng, tăng 0,71% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng cao trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Saudi Arabia cùng các vụ tấn công của Iran vào tàu thương mại tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia.

Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia, bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng, kho đạn dược và các mục tiêu khác tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Mushait, miền tây nam Saudi Arabia nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước đó, lực lượng Houthi đã nhanh chóng mở rộng kiểm soát tại một số khu vực ở Yemen, trong đó có đảo Perim, nằm giữa eo biển Bab el-Mandeb, ở cửa ngõ phía nam Biển Đỏ.

Các quan chức Saudi Arabia cho hay, tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây dài 1.200km của nước này tạm thời ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng UAV. Tuyến đường ống này đóng vai trò vận chuyển quan trọng, giúp đưa dầu từ khu vực sản xuất ở phía đông đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, tránh phải đi qua eo biển Hormuz.

Đường ống dẫn dầu này có khả năng vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày và được xem là một trong những phương án thay thế quan trọng khi hoạt động tại Hormuz gặp trở ngại. Việc gián đoạn tuyến đường này được đánh giá có thể đe dọa trực tiếp đến khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ ngày 14/9 cho thấy số lượng tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống mức một con số mỗi ngày vào cuối tuần trước, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 14 chuyến/ngày trong 10 ngày trước đó.

Thêm vào đó, các quốc gia Vùng Vịnh đã hoãn cuộc họp dự kiến với Iran, làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 17/9).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (15/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 14/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.