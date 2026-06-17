Theo Nghị quyết số 29, kể từ ngày có hiệu lực thi hành (16/6/2026 đến hết 15/6/2028), xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến để Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON95-III theo quy định.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95-III thí điểm gồm:

- Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế;

- Giá ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 RON95-III do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở;

Xăng E10 được bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6/2026. Ảnh: Thạch Thảo

- Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5 RON92;

- Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10 RON95-III theo quy định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát và đánh giá số liệu, khảo sát thực tế (nếu cần thiết). Trên cơ sở đó, Bộ xem xét quyết định các khoản chi phí liên quan và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, tại mỗi kỳ điều hành, các doanh nghiệp tự điều chỉnh giá xăng E10 sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Tại kỳ điều hành ngày 11/6, giá các mặt hàng xăng E10 đồng loạt giảm. Trong đó, E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống còn 22.060 đồng/lít.

Lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, sau 15 ngày triển khai bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng xăng tiêu thụ trên cả nước đạt gần 540 triệu lít. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 500 triệu lít, còn xăng E5 đạt gần 40 triệu lít.