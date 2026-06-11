Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay (11/6); đồng thời trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu mức 100 đồng/lít với xăng sinh học, 200 đồng/lít/kg với dầu diesel và dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít, giảm 989 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Cũng trong chiều nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã đồng loạt điều chỉnh giá xăng E10 trên thị trường. Theo đó, giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống còn 22.060 đồng/lít.

Xăng sinh học E10 đã được bán trên toàn quốc từ ngày 1/6. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết, sau những ngày đầu xăng sinh học E10 được sử dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình, lượng tiêu thụ tương đối ổn định.

Số liệu tổng hợp đến 8 ngày đầu bán xăng E10 đại trà cho thấy, cả nước đã tiêu thụ khoảng 310 triệu lít xăng, trong đó khoảng 290 triệu lít là E10 và khoảng 20 triệu lít là E5. So với mức tiêu thụ xăng trung bình trước thời điểm E10 được đưa vào lưu thông đồng loạt, lượng tiêu thụ xăng sinh học nhìn chung không có biến động lớn.

Lý giải về việc giá xăng dầu đồng loạt giảm vào chiều 11/6, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố như: tiến trình đàm phán kéo dài giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột; căng thẳng leo thang tại Trung Đông khi Mỹ và Iran tiếp tục các hành động đáp trả lẫn nhau; diễn biến quân sự vẫn kéo dài giữa Nga và Ukraine...

Bộ Công Thương nhấn mạnh những yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng.

Theo đó, bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 4/6 đến 11/6, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức 116,396 USD/thùng, giảm 0,32%; giá dầu diesel ở mức 139,578 USD/thùng, giảm 1,63%; dầu mazut có giá bình quân 614,546 USD/tấn, giảm 3,98%.

Trong 8 ngày đầu tháng 6, cả nước đã tiêu thụ khoảng 290 triệu lít xăng E10. Ảnh: Nguyễn Huế

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, ở kỳ điều hành ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Cùng với đó, liên bộ cũng trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 11/6, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam ở mức 21.332 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Lào là 37.560 đồng/lít, Thái Lan 34.560 đồng/lít, Trung Quốc 33.948 đồng/lít và Campuchia 30.743 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam hiện ở mức 25.877 đồng/lít, cũng thấp hơn các nước lân cận. Hiện, giá dầu tại Thái Lan là 33.505 đồng/lít, Lào 33.144 đồng/lít, Campuchia 33.033 đồng/lít và Trung Quốc 30.893 đồng/lít.