Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá dầu tuần trước chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Fed hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự Nga - Ukraine...

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (22/9), giá dầu thế giới giảm nhẹ, khi lo ngại về nguồn cung dư thừa lấn át căng thẳng địa chính trị.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 23/9, giá dầu thế giới bật tăng hơn 1 USD/thùng do việc tái khởi động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của Iraq bị đình trệ.

Giá xăng ngày mai có thể quay đầu đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Đầu phiên giao dịch hôm nay (24/9), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h41' ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 67,94 USD/thùng, tăng 0,46%. Còn giá dầu WTI ở mức 63,73 USD/thùng, tăng 0,5% so với phiên liền trước.

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (25/9).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm từ 370-480 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm từ 50-80 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng, dầu có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi xuống sau khi được điều chỉnh tăng vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 18/9), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 208 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng 230 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.986 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 62 đồng/lít, giá bán lên mức 18.705 đồng mỗi lít.