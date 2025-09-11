Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (11/9).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, so với kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 39 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 hạ 95 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.756 đồng/lít.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.643 đồng/lít (tăng 170 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 18.368 đồng/lít (tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.090 đồng/kg (giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều giảm sau 3 lần tăng liên tiếp.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 4/9), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng tăng 76-80 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 116 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraike vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.