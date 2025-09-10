Giá dầu thế giới tuần qua liên tục biến động do xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, áp lực từ nguồn cung gia tăng và tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ... Tính chung cả tuần trước, giá dầu thế giới giảm hơn 3%.

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (8/9), giá dầu thế giới tăng nhẹ, sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10 và thị trường đón nhận thông tin Mỹ có thể siết chặt trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Đến phiên giao dịch ngày 9/9, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, sau khi quân đội Israel tuyên bố không kích vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha, Qatar.

Giá xăng ngày mai có thể quay đầu giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đầu phiên giao dịch hôm nay (10/9), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h08' ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 66,76 USD/thùng, tăng 0,56%. Còn giá dầu WTI ở mức 63,02 USD/thùng, tăng 0,62% so với phiên liền trước.

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (11/9).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm, còn giá dầu tăng nhẹ.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm từ 80-150 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng 80-180 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu có thể giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 4/9), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 76 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 80 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 116 đồng/lít, giá bán lên mức 18.473 đồng mỗi lít.