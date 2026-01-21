Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm khi thị trường liên tục cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các điểm nóng địa chính trị và triển vọng dư thừa nguồn cung toàn cầu trong năm nay.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (19/1), giá dầu thế giới tăng nhẹ khi căng thẳng tại Iran lắng xuống, qua đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn này.

Tại phiên giao dịch 20/1, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, khi thị trường phản ứng trước thông tin hoạt động khai thác dầu tại một số mỏ dầu lớn của Kazakhstan bị gián đoạn và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh hơn, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (21/1), giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h25' ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 64,08 USD/thùng, giảm 1,29%. Còn giá dầu WTI giảm 1,18%, xuống mức 59,65 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể đảo chiều đi xuống. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (22/1).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm nhẹ còn giá dầu diesel đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm từ 120-150 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 320-420 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu giảm sau 1 phiên tăng.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 15/1), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 152 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.376 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 226 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.287 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tăng 138 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.401 đồng/kg.