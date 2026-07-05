Xe điện và xe hybrid cũ bất ngờ tăng giá mạnh

Trang Carscoops vừa dẫn công bố mới đây của Carfax - nền tảng tra cứu và mua bán ô tô đã qua sử dụng phổ biến hàng đầu của Mỹ, cho thấy giá trung bình của xe hybrid và xe điện cũ đã tăng hơn 3.600 USD (khoảng 95 triệu đồng), tương đương 11,9% kể từ đầu năm 2026.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo nhu cầu xe điện đã qua sử dụng sẽ giảm sau khi khoản tín dụng thuế liên bang trị giá tới 4.000 USD (khoảng 105 triệu đồng) dành cho các xe điện cũ đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 30/9/2025. Tuy nhiên, diễn biến giá nhiên liệu tăng cao đã khiến thị trường đi theo chiều hướng ngược lại.

Carfax cho rằng giá xăng dầu leo thang, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đã thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang tìm mua các mẫu xe hybrid và xe điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành, qua đó đẩy giá xe cũ tăng mạnh.

Không chỉ riêng xe điện và hybrid, hầu hết các phân khúc xe cũ tại Mỹ đều ghi nhận mức tăng giá trong 6 tháng đầu năm.

Giá trung bình của các dòng sedan, hatchback và wagon đã tăng hơn 1.350 USD (khoảng 35,5 triệu đồng) kể từ đầu năm. Trong khi đó, xe bán tải, SUV và xe sang tăng khoảng 1.500 USD (gần 39,4 triệu đồng) mỗi xe.

Đáng chú ý, xe minivan và xe tải nhỏ tăng hơn 2.000 USD (khoảng 52,6 triệu đồng), còn SUV hạng sang tăng gần 2.800 USD (khoảng 73,6 triệu đồng), tương đương mức tăng khoảng 4,9%. Riêng nhóm xe hạng sang đã qua sử dụng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong năm, lên tới 12,6%.

Giá xe cũ tiếp tục leo thang nhưng khác biệt giữa từng khu vực

Theo Carfax, dù giá xe cũ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, nhưng có xu hướng chững lại. Cụ thể, trong tháng 6 vừa qua, giá xe cũ trung bình trên toàn thị trường Mỹ chỉ tăng khoảng 1,3%, thấp hơn mức tăng 3% của tháng trước.

Mức tăng trung bình đạt hơn 350 USD (khoảng 9,2 triệu đồng) mỗi xe, trong khi tháng 5 từng tăng lên mức gần 900 USD (khoảng 23,7 triệu đồng).

Ở từng phân khúc, xe hạng sang gần như đi ngang trong tháng 6 khi chỉ tăng khoảng 10 USD (hơn 260.000 đồng). SUV tăng gần 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), còn xe du lịch, SUV hạng sang, minivan và xe tải nhỏ đều tăng khoảng 350 USD (9,2 triệu đồng).

Xe bán tải tăng hơn 400 USD (khoảng 10,5 triệu đồng) trong tháng 6, trong khi hybrid và xe điện tiếp tục dẫn đầu với mức tăng hơn 850 USD (khoảng 22,4 triệu đồng) chỉ trong một tháng. Như vậy, xe điện và xe hybrid vẫn có mức tăng cao nhất tại thị trường xe cũ.

Carfax cũng cho biết giá xe cũ biến động đáng kể giữa các khu vực. Tại vùng Trung Đại Tây Dương, giá xe hybrid và xe điện đã qua sử dụng tăng trung bình hơn 1.400 USD (khoảng 36,7 triệu đồng) trong tháng 6, cao hơn nhiều so với khoảng 950 USD (gần 24,9 triệu đồng) ở khu vực Trung Tây.

Ở phân khúc minivan và xe tải nhỏ, giá tại khu vực Trung Tây tăng khoảng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), nhưng lại giảm khoảng 450 USD (khoảng 11,8 triệu đồng) tại vùng Đồng bằng.

Trong khi đó, xe sang cũ tăng hơn 1.200 USD (khoảng 31,4 triệu đồng) tại Đông Bắc nhưng giảm khoảng 900 USD (gần 23,6 triệu đồng) ở khu vực phía Tây. Riêng miền Nam ghi nhận giá xe bán tải cũ tăng trung bình hơn 1.200 USD trong tháng 6.

Diễn biến trên cho thấy thị trường xe cũ tại Mỹ vẫn chịu tác động lớn từ chi phí nhiên liệu và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, thay vì chỉ phụ thuộc vào các chính sách ưu đãi thuế như dự báo trước đó.

(Theo Carscoops)

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