Theo Carscoops, ông Meng Xiangfeng, Phó Chủ tịch tập đoàn sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL vừa xác nhận, nhà máy đã hoàn tất xây dựng và bắt đầu sản xuất pin từ tháng 6. Đây là cơ sở đầu tiên của Ford tại Mỹ sản xuất pin lithium sắt phốt phát (LFP) theo công nghệ được cấp phép trực tiếp từ CATL.

Không chỉ chuyển giao công nghệ, CATL còn tham gia thiết kế, xây dựng và hỗ trợ vận hành nhà máy hằng ngày. Tuy nhiên, Ford vẫn là đơn vị sở hữu và quản lý cơ sở này.

Dự án được Ford công bố từ đầu năm 2023 nhưng ngay lập tức vấp phải nhiều tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng việc một hãng xe Mỹ sử dụng công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc để sản xuất pin có thể khiến CATL gián tiếp hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi của Chính phủ Mỹ.

Trong quá trình thảo luận các chính sách hỗ trợ xe điện, nhiều đề xuất từng được đưa ra nhằm loại các sản phẩm có liên quan đến doanh nghiệp Trung Quốc khỏi chương trình ưu đãi thuế. Tuy nhiên, quy định cuối cùng vẫn cho phép dự án của Ford tiếp tục triển khai.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy tại Michigan có công suất 35 GWh mỗi năm, đủ cung cấp pin cho khoảng 400.000 xe điện và giúp Ford đủ điều kiện nhận khoản tín dụng sản xuất trị giá 45 USD/kWh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, trước bối cảnh thị trường xe điện tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, Ford đã điều chỉnh quy mô dự án. Hãng giảm tổng vốn đầu tư xuống còn khoảng 2 tỷ USD và hạ công suất thiết kế xuống 20 GWh mỗi năm.

Đáng chú ý, Ford cũng thay đổi chiến lược sử dụng pin LFP. Thay vì chỉ lắp trên xe điện như kế hoạch ban đầu, hãng dự kiến dành phần lớn sản lượng để phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Hoạt động này sẽ được triển khai cùng nhà máy sản xuất pin của Ford tại Kentucky, với mục tiêu cung cấp ít nhất 20 GWh pin mỗi năm cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng.

Động thái trên cho thấy Ford đang điều chỉnh chiến lược đầu tư pin trước những biến động của thị trường xe điện toàn cầu, đồng thời vẫn tận dụng công nghệ LFP của CATL nhằm giảm chi phí sản xuất và mở rộng sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng.

(Theo Carscoops)

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