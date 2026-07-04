Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/7/2026 trên tuyến đường Debaratna, tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) và được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Theo thông tin được đăng tải, tài xế Panuphong Soosen (33 tuổi) điều khiển xe đầu kéo Hino đang lưu thông trên đường hẹp thì một xe tải nhỏ bất ngờ nhập làn và cố cắt ngang phía trước.

Dù anh Soosen đã cố gắng điều khiển xe sát về phía bên phải gần dải phân cách cứng nhưng va chạm vẫn xảy ra khiến xe tải nhỏ mất thăng bằng, trượt khỏi phần đường hẹp rồi lật xuống mương nước bên đường.

Tài xế xe tải nhỏ, ông Sarawut Chairat (54 tuổi), sau đó đã tự thoát ra khỏi cabin an toàn. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt và tiến hành cẩu kéo phương tiện gặp nạn khỏi khu vực mương nước.

(Theo Newsflare)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!