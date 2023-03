Theo thông tin từ tư vấn bán hàng tại một đại lý Ford ở Hà Nội, giá niêm yết một số mẫu xe như Everest, Explorer, Territory sẽ tăng từ ngày 1/4/2023. Mức tăng dao động từ 10-40 triệu đồng tùy mẫu xe.

Cụ thể, tăng cao nhất là mẫu xe Ford Explorer với mức tăng đến 40 triệu đồng. Theo đó, sau khi tăng, giá niêm yết của Explorer sẽ là 2,439 tỷ đồng. Mẫu xe hiện được phân phối tại Việt Nam chỉ có một phiên bản. Đây là lần tăng giá thứ 2 của Explorer. Giá ban đầu khi xe được mở bán vào tháng 1/2022 là 2,366 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Teramont và Hyundai Palisade.

Ford Everest có mức tăng cao thứ 2 và tăng không đồng đều giữa các phiên bản. Bản Titanium+ 2.0L AT 4x4 tăng 16 triệu đồng, kéo giá xe lên 1,468 tỷ đồng. Bản Titanium 2.0L AT 4x2 tăng 13 triệu đồng, giá mới sẽ là 1,286 tỷ đồng. Riêng bản Sport 2.0L AT 4x2 tăng 12 triệu đồng. Bản Ambient 2.0L AT 4x2 giữ nguyên giá cũ 1,099 tỷ đồng.

Nằm trong phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest 2023 tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santafe, Honda CRV, Kia Sedona,...

Mẫu xe mới nhất của Ford ở Việt Nam là Ford Territory cũng được điều chỉnh tăng. Phiên bản Titanium X cao cấp nhất tăng giá tới 19 triệu đồng, kéo giá xe lên mức 954 triệu đồng. Bản Titanium tăng 10 triệu đồng, giá mới sẽ là 909 triệu đồng.

Territory được lắp ráp nguyên chiếc tại Việt Nam từ tháng 10/2022, đây là sản phẩm hoàn toàn mới của Ford, thay thế vai trò của mẫu Escape ở phân khúc xe SUV gầm cao hạng C. Giá phiên bản cao nhất của Territory thậm chí còn thấp hơn đáng kể các mẫu xe đang bán tốt trong phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V...

Ngoài các mẫu xe nói trên, mẫu Transit sắp tới cũng tăng 4 triệu đồng kéo giá xe lên mức 849 triệu đồng. Riêng mẫu bán tải Ranger vẫn giữ nguyên giá.

Thông tin từ đại lý cho biết, nguyên nhân chính khiến các dòng xe Ford tăng giá là do giá nguyên vật liệu, linh kiện sản xuất tăng cao. Nguồn cung xe về đại lý sắp tới cũng sẽ bị hạn chế. Dù vậy, hiện tại các mẫu xe Ford chưa có dấu hiệu bị khan hàng, bán "bia kèm lạc", thậm chí còn nhận ưu đãi khá hấp dẫn.

Trước đó, hãng MG cũng tăng giá niêm yết của dòng MG ZS. Từ 1/3, giá niêm yết của MG ZS sẽ tăng 10 triệu đồng ở tất cả phiên bản. Sau điều chỉnh, dòng SUV hạng B của MG tại Việt Nam hiện có giá từ 538 triệu đến 638 triệu đồng.