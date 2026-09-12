Khảo sát của VietNamNet tại một số đại lý xe máy ở Hà Nội trong nửa đầu tháng 9 cho thấy, Honda có 6 mẫu xe ghi nhận tăng giá, trong khi Yamaha có 2 mẫu tăng. Ở chiều ngược lại, các mẫu xe Piaggio vẫn được giảm so với giá đề xuất, nhưng mức giảm đã thấp hơn đáng kể so với tháng trước.

Theo lý giải từ các đại lý, nhu cầu mua xe có dấu hiệu tăng trở lại khi bước vào mùa tựu trường. Đây cũng là thời điểm phụ huynh và học sinh, sinh viên có nhu cầu mua phương tiện phục vụ việc đi lại, khiến giá bán tại một số đại lý được điều chỉnh tăng.

Tại một đại lý Honda (HEAD) ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở SH 125i, với bản phanh CBS hiện có giá khoảng 85 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với tháng trước. Bản sử dụng phanh ABS có giá 90-92 triệu đồng, tăng khoảng 1,5 triệu đồng.

Honda SH 125i với bản phanh CBS hiện có giá khoảng 85 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với tháng trước.

Với SH 160i, giá bán tăng khoảng 2-3 triệu đồng, cụ thể bản CBS hiện có giá khoảng 102 triệu đồng, trong khi bản ABS ở mức 110-112 triệu đồng.

Mẫu xe tay ga phổ thông Air Blade 125 cũng tăng khoảng 3 triệu đồng. Giá bán hiện ở mức 46 triệu đồng với bản tiêu chuẩn, 47 triệu đồng với bản đặc biệt và 50,5 triệu đồng với bản thể thao sử dụng phanh ABS.

Honda Vision tăng từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng tùy phiên bản. Giá bán hiện dao động 32-38 triệu đồng, trong đó bản tiêu chuẩn khoảng 32 triệu đồng, cao cấp 35 triệu đồng, đặc biệt 36 triệu đồng và thể thao 38 triệu đồng.

Honda Vision tăng từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda Lead tăng khoảng 1-2 triệu đồng, đưa giá bán các phiên bản lên khoảng 42-47 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn có giá 42 triệu đồng, bản cao cấp 43 triệu đồng và bản đặc biệt sử dụng phanh ABS 47 triệu đồng.

SH Mode tăng khoảng 1 triệu đồng. Giá bán hiện dao động 59-65 triệu đồng tùy phiên bản. Bản tiêu chuẩn có phanh ABS giá khoảng 59 triệu đồng, bản cao cấp và đặc biệt 64 triệu đồng, bản thể thao 65 triệu đồng.

Một số mẫu khác như Wave Alpha, Future, Winner X và Vario 125 không ghi nhận mức tăng so với khảo sát tháng trước nên không nằm trong nhóm biến động giá lần này.

Tương tự như hãng Honda, nhiều mẫu xe máy Yamaha cũng tăng giá đáng kể so với tháng trước. Theo đó, tăng mạnh nhất được ghi nhận ở Yamaha Grande, với giá bán bản tiêu chuẩn khoảng 51 triệu đồng và bản giới hạn khoảng 52 triệu đồng, tăng khoảng 6 triệu đồng so với tháng trước.

Yamaha Grande tăng 6 triệu đồng.

Yamaha FreeGo tăng khoảng 2 triệu đồng, cụ thể bản tiêu chuẩn hiện có giá khoảng 30,7 triệu đồng, trong khi FreeGo S bản đặc biệt có ABS ở mức khoảng 34,8 triệu đồng, tương đương giá bán đề xuất.

Các mẫu Yamaha khác được đại lý báo giá như Exciter, Janus và Latte nhưng không có thông tin cho thấy giá tăng so với tháng trước.

Trái với Honda và Yamaha, các mẫu xe Piaggio vẫn được đại lý giảm giá nhưng mức ưu đãi đã giảm đáng kể so với tháng trước. Có ít nhất 3 mẫu Piaggio ghi nhận mức giảm thấp hơn, qua đó giá bán thực tế tăng trở lại so với kỳ khảo sát trước.

Trong đó, tại đại lý Piaggio Xuân Cầu, Hà Nội, Piaggio Medley 150 giảm 15 triệu đồng so với giá đề xuất, còn khoảng 81,8 triệu đồng. Mức giảm này tương đương tháng trước.

Medley 125 giảm 10 triệu đồng, còn khoảng 70 triệu đồng. Đáng chú ý, Piaggio Liberty S 125 hiện chỉ được giảm khoảng 5 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức giảm 12 triệu đồng của tháng trước. Giá bán thực tế hiện khoảng 52,9 triệu đồng.

Piaggio Liberty S 125 hiện chỉ được giảm khoảng 5 triệu đồng.

Với Vespa Primavera và Sprint, mức giảm hiện còn khoảng 5-6 triệu đồng, trong khi tháng trước đại lý giảm khoảng 6-7 triệu đồng.

Như vậy, sau giai đoạn giảm giá để kích cầu, thị trường xe máy xăng tại Hà Nội đang có dấu hiệu đảo chiều trong nửa đầu tháng 9.

Theo các đại lý được khảo sát, nhu cầu mua xe tăng trở lại trong mùa tựu trường là một trong những nguyên nhân khiến giá bán thực tế tại cửa hàng điều chỉnh theo hướng tăng. Tuy nhiên, mức giá giữa các đại lý vẫn có thể khác nhau tùy thời điểm, phiên bản và chính sách bán hàng.

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