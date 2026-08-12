Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập báo Văn hóa phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập báo Văn hóa cho biết, thông qua giải, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành của báo chí trong công tác tuyên truyền, phát hiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên toàn ngành chung sức, đồng lòng cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải lần thứ 4 là cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Đối với mỗi loại hình báo chí, cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng gồm: giải nhất 50 triệu đồng và một chuyến du lịch, giải nhì 25 triệu, giải ba 15 triệu, giải Khuyến khích 10 triệu. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động báo chí, thể lệ giải quy định rõ yêu cầu bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức không xét các tác phẩm do AI tạo hoàn toàn; những nội dung có sử dụng AI ở mức đáng kể phải được ghi nhãn hoặc có thông báo phù hợp. Đối với loại hình ảnh báo chí, không chấp nhận ảnh do AI tạo ra, ảnh bị can thiệp qua AI hoặc xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung, bản chất sự việc. Tác phẩm tham dự phải bảo đảm không có tranh chấp và không vi phạm bản quyền.

Các tác phẩm báo chí tham dự phải được đăng, phát trong thời gian từ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026. Trong đó, mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi là tới hết ngày 5/9/2026 tính theo dấu bưu điện, địa chỉ gửi tác phẩm: Báo Văn hóa, 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.