Ngày 9/10, tại Hà Nội, BTC giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ Ba năm 2025 chính thức chấm vòng chung khảo.

Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau gần 4 tháng phát động, đến hết ngày 10/8/2025, BTC đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đây là con số ấn tượng đối với một giải chuyên ngành, nhất là trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Số lượng và chất lượng tác phẩm gửi về cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sắc của đội ngũ người làm báo với các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Từ 927 tác phẩm hợp lệ qua vòng sơ khảo (tổ chức từ ngày 30/8-15/9/2025), các tiểu ban chuyên môn đã chọn ra 122 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo, gồm: 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 22 tác phẩm phát thanh, 25 tác phẩm truyền hình, 20 tác phẩm báo ảnh.

Theo ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các tác phẩm năm nay không chỉ phong phú về đề tài mà còn có chất lượng chuyên môn nổi bật, phản ánh chân thực, sinh động hơi thở đời sống văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025.

Nhiều nhóm đề tài được các tác giả, cơ quan báo chí tập trung khai thác sâu, như:

- Vai trò và vị thế của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

- Phát triển công nghiệp văn hóa: điện ảnh, âm nhạc, sách, du lịch, thể thao, xây dựng gia đình, bảo vệ trẻ em...

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, các giá trị truyền thống dân tộc.

- Đổi mới sáng tạo và bản quyền trong lĩnh vực văn hóa thời đại số.

- Giá trị nhân văn, đạo hiếu và tinh thần cộng đồng qua những câu chuyện đời thường, tấm gương hiếu thảo, nhân ái, nghĩa tình.

- Các vấn đề xã hội được nhìn nhận dưới góc độ văn hóa như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hay biểu hiện tình yêu nước trong đời sống hiện đại.

BTC cho biết, lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và các nhà báo tiêu biểu trên toàn quốc.

Sự kiện không chỉ là dịp vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn là ngày hội của những người làm báo vì sự phát triển văn hóa Việt Nam, nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và khơi dậy cảm hứng sáng tạo, trách nhiệm xã hội của báo chí trong thời kỳ mới.

Ảnh: Trần Huấn