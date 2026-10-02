Từ dấu hiệu “sang tay” nhân viên nữ giữa các quán karaoke, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh, giải cứu 8 bé gái.

Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện tại một số khu vực có hoạt động tuyển dụng, quản lý, chuyển giao nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke. Đáng chú ý, một số người có biểu hiện “sang tay” nhân viên cho các cơ sở khác.

Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, trong đó có mua bán người, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các cơ sở karaoke và những người có biểu hiện nghi vấn.

Đặng Quốc Vũ được xác định có vai trò quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành. Khi nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách, Vũ chuyển giao họ cho những người khác để cấn trừ các khoản nợ.

Cảnh sát đọc quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can. Ảnh: Thành Anh

Sau thời gian thu thập chứng cứ, cơ quan công an đồng loạt bắt giữ và triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc.

Bước đầu, công an xác định vào tháng 6/2026, Vũ đã bỏ tiền để tiếp nhận 2 bé gái từ Phu (người quản lý, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi) rồi đưa về làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Ngày 10/9, Vũ tiếp tục tiếp nhận một bé gái sinh năm 2011. Ngày 20/9, Vũ chuyển giao bé gái này cho Phong (người quản lý một quán karaoke tại xã Tây Hồ).

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà Vũ thuê làm nơi ở cho các nhân viên, phát hiện các trường hợp bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Qua chuyên án, lực lượng công an giải cứu 8 bé gái. Trong đó, 3 em dưới 16 tuổi được xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người; 5 em khác bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.