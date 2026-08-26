Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh (28 tuổi, trú xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên). Linh là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo điều tra, Linh tổ chức đường dây hoạt động tại khu vực Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo (Lào), với hơn 155 người Việt Nam tham gia.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả, lấy hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Nhóm này thường đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo vỏ bọc, gây dựng lòng tin.

Hoàng Thuỳ Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào ứng dụng OYO, đưa ra cam kết lợi nhuận cao rồi hướng dẫn chuyển tiền để chiếm đoạt.

Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài hoạt động lừa đảo, Linh và đồng bọn còn bị điều tra về hành vi mua bán người xuyên quốc gia, hoạt động tại khu vực Tam giác Vàng, là địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh với Hoàng Thùy Linh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra vụ án.

Nam thanh niên bị 3 đối tượng đánh đập, ép viết giấy nợ 400 triệu đồng Ngày 26/8, VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Ngô Đức Bảo (SN 1993, trú xã Cẩm Xuyên), Hoàng Anh Tuấn (SN 1986, trú xã Cẩm Xuyên) và Nguyễn Xuân Phong (SN 2002, trú xã Cẩm Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản. 3 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND Khu vực 1 Hà Tĩnh Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h30 ngày 23/8, tại tiệm “Cầm đồ 68" (đóng tại xã Cẩm Xuyên), Bảo cùng với Tuấn và Phong đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc anh Nguyễn Văn Đ. (SN 2004, trú xã Cẩm Xuyên) phải viết giấy vay nợ Bảo số tiền 400 triệu đồng. Sau sự việc, nạn nhân đã viết đơn tố cáo hành vi của 3 đối tượng nói trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.