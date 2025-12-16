Ngày 16/12, Công an phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, đơn vị đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "bắt cóc online". Nạn nhân là chị N.T.T (SN 2005, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê).

Trước đó, chị P.T.M. (mẹ nạn nhân) trình báo con gái rời nhà từ chiều 3/12 cùng xe máy điện, máy tính xách tay và mất liên lạc. Đến 23h ngày 4/12, gia đình nhận tin nhắn từ Zalo của T. yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng tiền chuộc.

Các đối tượng đe dọa gia đình không được báo công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Chị N.T.T bị thao túng tâm lý đã dùng búa, xà beng phá két sắt của gia đình. Ảnh: Công an phường Mạo Khê

Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an phường Mạo Khê đã rà soát và tìm thấy chị T. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường, sau 1 ngày tìm kiếm. Thời điểm giải cứu, nạn nhân đang trong trạng thái tâm lý hoang mang, lo sợ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị T. cho biết đã nhận cuộc gọi video từ nhóm người giả danh Công an, Viện kiểm sát. Các đối tượng thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Bị thao túng tâm lý, cô gái 20 tuổi đã dùng búa, xà beng phá két sắt của gia đình rồi bỏ trốn theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.

Nhóm lừa đảo yêu cầu T. thuê phòng ở một mình, cắt đứt liên lạc và cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội để chúng nhắn tin tống tiền gia đình.