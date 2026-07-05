Ngày 5/7, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực vừa được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại với quốc lộ 1 tại Km487+538, thuộc Dự án trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh.

Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu phương án thiết kế, tổ chức giao thông phù hợp với quy chuẩn, quy hoạch được duyệt, bảo đảm an toàn giao thông và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục trước khi triển khai thi công.

Khi hoàn thành, nút giao sẽ được bàn giao cho UBND phường Nam Hồng Lĩnh quản lý, duy tu và bảo dưỡng theo quy định.

Trạm kiểm dịch gần 8 tỷ đồng bị bỏ hoang nhiều năm.

Động thái trên được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc kéo dài đối với trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa. Công trình hoàn thành từ năm 2021 nhưng tới nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do không có đường kết nối với quốc lộ 1.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng. Cuối năm 2025, UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung hạng mục đường gom kết nối với quốc lộ 1, nút giao đấu nối cùng một số công trình hạ tầng kỹ thuật, nâng tổng mức đầu tư lên 15 tỷ đồng.