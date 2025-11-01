Ngày 31/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến toàn bộ địa phương bị cô lập; trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt, tường gãy, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Theo ông Buôn, đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường huyết mạch dẫn lên trung tâm xã và vào khu dân cư đều bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn, việc đi lại hết sức khó khăn.

Trụ sở xã Hùng Sơn sạt lở xô lệch, nguy cơ đổ sập. Ảnh: N.X

Hàng loạt trụ điện bị đổ ngã khiến toàn xã mất điện; hệ thống cấp nước sinh hoạt hư hỏng nặng; mạng viễn thông và sóng điện thoại gần như tê liệt, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, liên lạc của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, khu vực trụ sở UBND xã Hùng Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng, tường nhà nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, nhiều phòng làm việc bị đất đá tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ nếu mưa lớn tiếp diễn.

Đất đá từ taluy dương tràn vào trụ sở. Ảnh: N.X

Chính quyền khuyến cáo người dân không đến gần trụ sở. Ảnh: N.X

Chính quyền xã đã khuyến cáo người dân không đến gần khu vực trụ sở và các vị trí có dấu hiệu nứt, lún, sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện, lực lượng tại chỗ đang khẩn trương thu dọn đất đá, mở đường tạm, từng bước khôi phục giao thông, đảm bảo tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã Hùng Sơn đề nghị người dân hạn chế di chuyển, tuyệt đối không qua lại các điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.