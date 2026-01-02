Năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Dự án ban đầu do Sở NN&PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2018 thì chuyển giao lại cho Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện.

Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh) nằm cạnh Quốc lộ 1A.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ở phường Nam Hồng Lĩnh (trước đây là phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh), với các hạng mục chính như: nhà làm việc 2 tầng, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy...

Dự án có ý nghĩa quan trọng cho ngành thú y, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện làm việc, góp phần kiểm soát chất lượng con giống vật nuôi và thủy sản, hạn chế sự lây lan dịch bệnh từ địa phương khác vào địa bàn Hà Tĩnh.

Công trình được đầu tư gần 8 tỷ đồng.

Năm 2021, công trình hoàn thành, được tiến hành bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh (nay là Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi). Tuy nhiên, chi cục này từ chối tiếp nhận vì cho rằng chủ đầu tư chưa làm đường vào, chưa được phép đấu nối vào quốc lộ.

Cổng ra vào trạm kiểm dịch ngã đổ, phản ánh tình trạng bỏ hoang kéo dài.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau 4 năm công trình gần 8 tỷ đồng bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, hoang tàn.

Do trạm kiểm dịch xây mới nhưng chưa thể đưa vào sử dụng nên nhiều năm nay, Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh phải thuê căn nhà cấp 4 của người dân thuộc phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh cũ), cách trụ sở mới gần 1km để làm việc.

Dãy nhà làm việc 2 tầng bị bỏ hoang, cỏ dại phủ kín.

Trước những vướng mắc khiến công trình bị bỏ hoang nhiều năm, ngày 28/11/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; Bổ sung tuyến đường gom từ dự án tới điểm đấu nối vào Quốc lộ 1 ở phía Bắc dự án (vị trí cách công trình khoảng 30m), bao gồm: đường gom, thoát nước, làn tăng tốc - giảm tốc, làn chờ rẽ trái và hệ thống an toàn giao thông (đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ đường…); Bổ sung hệ thống cấp điện, cấp nước ngoài nhà và một số hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài ra, tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 15 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án đến năm 2027.

Bên trong khuôn viên trạm kiểm dịch bị bỏ hoang.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi chủ đầu tư hoàn thành công trình, thủ tục, đảm bảo để đưa vào vận hành và bàn giao thì đơn vị sẽ tiếp nhận.

Cũng theo lãnh đạo chi cục này, UBND tỉnh đang giao các sở, ngành liên quan khắc phục những nội dung còn tồn tại.

Cảnh nhếch nhác tại trạm kiểm dịch.

Đại diện Ban QLDA đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép thiết kế bổ sung mở đường gom.

Trả lời câu hỏi vì sao trước đó chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tuyến đường vào mà đã triển khai xây dựng công trình, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án ban đầu do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Sau đó, qua từng giai đoạn, các quy định pháp luật và chính sách có nhiều thay đổi.

"Trước đây, việc đấu nối ra Quốc lộ 1A tương đối đơn giản, chỉ cần được Cục Đường bộ (Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay, việc này phải tuân thủ quy hoạch điểm đấu nối cụ thể, được phê duyệt rõ ràng từ tọa độ nào đến tọa độ nào mới được phép thực hiện", đại diện chủ đầu tư thông tin.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, Ban QLDA đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật và đang trong giai đoạn triển khai thiết kế.

Ban QLDA sẽ thực hiện các thủ tục xin chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đấu nối với quốc lộ theo quy định trong giai đoạn thi công xây dựng.

"Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026", đại diện chủ đầu tư thông tin.