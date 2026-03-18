Anh Lê Văn Tuấn (37 tuổi, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) đặt câu hỏi: “Tôi là viên chức, đã ký hợp đồng làm việc. Nếu chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập khác, tôi có phải làm thủ tục thôi việc và ký lại hợp đồng mới không?”.

Trả lời vấn đề này, luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết, Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc.

Theo đó, hợp đồng làm việc được ký bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp viên chức là người đứng đầu đơn vị thì hợp đồng do cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị ký kết.

Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký, kể cả khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định.

Sau khi hết hạn hợp đồng, viên chức được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận và thực hiện thông qua phụ lục hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Đáng chú ý, trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không phải tuyển dụng lại, không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng vẫn phải ký hợp đồng làm việc mới với đơn vị tiếp nhận.

Đồng thời, viên chức được hưởng chế độ tiền lương phù hợp, căn cứ vào loại hợp đồng đã ký, năng lực, trình độ, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, theo quy định hiện hành, khi chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập khác, viên chức không phải thôi việc hay tuyển dụng lại, nhưng bắt buộc phải ký hợp đồng làm việc mới tại đơn vị tiếp nhận.