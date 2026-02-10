Chị Bùi Thị Kiều Oanh (35 tuổi, xã An Khánh, Hà Nội) hỏi: Công ty tôi vừa ra thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đối với người lao động thực hiện theo lịch nghỉ của cán bộ, công chức, tức nghỉ 9 ngày liên tục.

Cụ thể, nghỉ từ thứ Bảy ngày 14/2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Do công ty có chế độ nghỉ hằng tuần 1 ngày (Chủ nhật), nên thứ Bảy ngày 14/2 và thứ Bảy ngày 21/2, người lao động được nghỉ và bị trừ vào ngày nghỉ hằng năm (ngày phép năm).

Đồng thời, công ty thông báo người lao động nào muốn trực Tết (thứ Bảy ngày 14/2, Chủ nhật ngày 15/2, thứ Bảy ngày 21/2, Chủ nhật ngày 22/2) thì đăng ký. Người lao động trực trong 4 ngày nghỉ này sẽ được công ty trả 200% tiền lương và không bị trừ ngày phép năm. Việc công ty trả lương như vậy có đúng quy định pháp luật hay không?

Luật sư Nguyễn Viết Hoàng Sơn (Công ty Luật TAT Law Firm) trả lời: Căn cứ thông tin chị Oanh cung cấp, phương án trả lương 200% cho 4 ngày trực Tết (rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật) về cơ bản là đúng quy định của pháp luật lao động.

Căn cứ pháp lý: Điều 98 Bộ luật Lao động 2019: Quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết cách tính tiền lương làm thêm giờ.

Phân tích cụ thể từng nhóm ngày trực

Đối với hai ngày Chủ nhật (15/2 và 22/2): Đây là ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của công ty. Theo điểm b khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương ít nhất 200%. Vì vậy, việc công ty trả 200% lương cho hai ngày Chủ nhật là hoàn toàn đúng luật.

Đối với hai ngày thứ Bảy (14/2 và 21/2): Ban đầu, đây là những ngày nghỉ được trừ vào phép năm. Tuy nhiên, nếu người lao động đăng ký trực, công ty không trừ phép năm và trả 200% tiền lương.

Trong trường hợp này, khi không bị trừ phép, ngày thứ Bảy trở thành ngày làm thêm ngoài lịch làm việc thông thường, tương đương với làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần. Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, mức lương làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần là 200%.

Như vậy, người lao động vừa giữ lại được ngày phép năm (tương đương 100% lương để sử dụng sau), vừa nhận thêm 200% lương cho ngày trực. Đây là phương án có lợi và phù hợp với pháp luật.

Luật sư Sơn nhấn mạnh, mức lương 300% (chưa kể lương ngày lễ) chỉ áp dụng bắt buộc khi người lao động làm việc vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán chính thức.

Theo lịch nghỉ 9 ngày nêu trên, 5 ngày Tết chính thức rơi vào từ thứ Hai ngày 16/2 đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026. Nếu công ty yêu cầu người lao động trực vào các ngày này, tiền lương phải trả ít nhất 300%, và tổng thu nhập có thể lên tới 400% nếu tính cả lương ngày lễ.

Phương án doanh nghiệp trả 200% lương cho 4 ngày trực rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật, đồng thời không trừ phép năm là đúng quy định pháp luật. Đây cũng là hình thức làm thêm giờ trên cơ sở tự nguyện, giúp người lao động tăng thu nhập và bảo toàn ngày nghỉ phép năm.