Từ “người đi sau” tới quy mô thống lĩnh thị trường

Ra mắt vào thời điểm khá muộn, các phân khúc lớn như “lẩu Trung Hoa” hay ngách nhỏ như “lẩu bò tươi” đã có nhiều thương hiệu phủ sóng, Tian Long quyết định tiếp cận thị trường bằng chiến lược “Apple trong F&B” táo bạo. Theo đó, thương hiệu tập trung xây dựng sản phẩm và dịch vụ theo tư duy kinh doanh “tối giản để tối ưu” của Steve Jobs.

Các nhà hàng Tian Long thường lựa chọn vị trí đắc địa: ngã ba đông đúc, trung tâm thương mại sầm uất. Ảnh: Tian Long

Không chạy theo mô hình buffet nhiều món, Tian Long đơn giản hóa thực đơn, tập trung đưa “thịt bò tươi thái tay” thành trung tâm của toàn bộ trải nghiệm ăn uống. Thịt được treo tại quầy bếp mở để thực khách trực tiếp kiểm chứng chất lượng, đồng thời quan sát tận mắt toàn bộ quá trình đầu bếp thái, xếp thịt lên đĩa trước khi mang ra phục vụ tại bàn. Nhờ thế, “thịt bò tươi thái tay tại quầy” dần trở thành biểu tượng nhận diện thương hiệu đặc trưng, giúp Tian Long khác biệt hoàn toàn trên thị trường.

Ngoài việc định vị sản phẩm rõ ràng, chất lượng món ăn cũng là mũi nhọn được chú trọng. Tian Long chỉ dùng nguyên liệu tươi, tuyển chọn kỹ càng, lọc riêng thịt loại ngon chỉ chiếm 1 - 5% khối lượng mỗi con bò như thăn vai, gù hoa, gầu giòn, dẻ sườn… Mỗi loại thịt đều cần tới kỹ thuật thái tay bậc thầy trong từng khâu lọc, cắt, thái… nhằm bảo lưu kết cấu, giữ trọn vị ngọt và độ mềm tự nhiên khi phục vụ.

Bò tươi thái tay tại quầy mở - điểm chạm đắt giá thể hiện tư duy thiết kế trải nghiệm thông minh. Ảnh: Tian Long

Chiến lược tối giản để tối ưu đã giúp thương hiệu tập trung nguồn lực hiệu quả, nhanh chóng tạo được khác biệt, từ đó bứt phá và mở rộng quy mô khắp ba miền. Tính đến cuối 2025, Tian Long đã sở hữu 25 chi nhánh trải dài khắp Bắc, Trung, Nam, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động, trở thành chuỗi lẩu bò tươi quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Thương hiệu dự tính đạt mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2028 nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhu cầu ẩm thực tươi, có gu của người tiêu dùng.

Thiết kế trải nghiệm thông minh

Hiện nay, ẩm thực không chỉ là cuộc chiến hương vị mà trải nghiệm người dùng cũng ngày càng được các nhà hàng, quán ăn chú trọng. Dịch vụ tại Tian Long được thiết kế theo mô hình customer‑centric (đặt khách hàng là trung tâm): nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, am hiểu thực đơn, sẵn sàng gợi ý món phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và khẩu vị khách hàng. Sự kết hợp giữa quầy bếp mở treo nguyên liệu tươi, tư vấn tận tâm, phục vụ chu đáo tại bàn khiến khách hàng an tâm và có được trải nghiệm tốt nhất.

Trong khi một số thương hiệu coi nước lẩu là cuộc đua hương vị, phát triển ngày càng nhiều loại đa dạng để thu hút khách hàng, Tian Long chọn lối làm ngược lại: hướng tới sự tập trung, chuyên nhất. Thương hiệu chỉ phục vụ bốn vị nước lẩu cơ bản: thanh đạm, chua ngọt, cay nhẹ đến cay nồng, giữ vững nguyên tắc “ít gia vị nhằm tập trung tôn vị ngọt tự nhiên của thịt tươi”, đồng thời kết hợp thêm nấm đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, quế, hồi… tốt cho sức khỏe.

“Tươi” và “Tốt cho sức khỏe thực khách” là hai mũi nhọn tập trung của menu Tian Long. (Ảnh: Tian Long)

Ở giữa bữa, khách được tặng shot băng sa chanh tuyết đá xay giúp làm thanh, mới lại vị giác trước khi thưởng thức những món tiếp theo - chi tiết dù nhỏ nhưng thể hiện tư duy thiết kế trải nghiệm người dùng tinh tế. Quầy line tráng miệng cũng được thiết kế nhẹ nhàng với panna cotta và trái cây tươi, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn những món ngọt gây nặng bụng thường thấy.

Thực khách có thể tìm thấy ở Tian Long không gian sang trọng, trang nhã, phù hợp nhiều nhu cầu: từ bữa ăn gia đình ấm cúng, bữa tối đôi tinh tế đến tiệc tiếp khách, gặp gỡ đối tác. Âm hưởng Triều Châu đặc trưng thể hiện qua nội thất, ánh sáng và bố cục không gian, giữ được nét truyền thống mà vẫn hiện đại, thoải mái.

Với mức giá khoảng 350.000 đồng/người, Tian Long được xem là một trong những lựa chọn “đáng tiền” nhất phân khúc lẩu bò tươi cao cấp, được nhiều chuyên trang ẩm thực - kinh tế như: F&B Việt Nam, Kiến thức F&B… đánh giá đang giữ được tỷ lệ “giá - giá trị” tốt nhất hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường F&B luôn biến động, không ít thương hiệu đã thất bại vì không kiểm soát được chất lượng, duy trì trải nghiệm đồng nhất xuyên suốt quá trình mở rộng. Cách làm “ít nhưng chất” mang lại cho Tian Long bản sắc rõ ràng nhưng cũng đòi hỏi kỷ luật vận hành cao, đảm bảo mỗi điểm mở mới đều cần giữ vững chuẩn trải nghiệm. Kiên định với chiến lược “Apple trong F&B” - tinh gọn, chỉn chu và khác biệt, Tian Long không chỉ củng cố vị thế chuỗi lẩu bò tươi quy mô lớn hàng đầu Việt Nam mà còn đang đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thị trường: Phát triển bền vững dựa trên giá trị thật của sản phẩm và trải nghiệm.

Thế Định