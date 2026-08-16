PzH 2000 (Đức) Pháo tự hành PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) của Đức được đưa vào biên chế từ cuối những năm 1990, trở thành một trong những hệ thống pháo binh hiện đại và có hiệu suất cao. Với cỡ nòng 155mm L/52, PzH 2000 có tầm bắn khoảng 30km với đạn tiêu chuẩn và lên tới 40km với đạn tăng tầm. Hệ thống có tốc độ bắn 3 viên trong khoảng 10 giây và khoảng 10 viên/phút, nhờ cơ cấu nạp đạn được tự động hóa cao. PzH 2000 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính, cho phép thực hiện kỹ thuật MRSI, khiến nhiều quả đạn có thể đồng thời đánh trúng mục tiêu. Hệ thống có thể mang 60 quả đạn và được bảo vệ trước hỏa lực bộ binh, mảnh đạn pháo, đồng thời trang bị hệ thống bảo vệ NBC (hạt nhân, sinh học, hóa học). Pháo tự hành Panzerhaubitze (PzH) 2000. Ảnh: Wikipedia

K9 Thunder (Hàn Quốc) Pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc, do Hanwha Defense phát triển và sản xuất. K9 được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện địa hình, môi trường khác nhau và đã được nhiều quốc gia tin dùng. K9 Thunder sử dụng pháo 155mm L/52, cho phép đạt tầm bắn hơn 40km với đạn 155mm thông thường và có thể xa hơn với các loại đạn tăng tầm. Tốc độ bắn của K9 đạt 6 - 8 viên/phút trong tối đa 3 phút, với khả năng bắn 3 viên trong chưa đầy 15 giây. Hệ thống nạp đạn tự động hóa cao giúp duy trì tốc độ bắn hiệu quả. Điểm mạnh của K9 nằm ở sự cân bằng giữa hỏa lực, khả năng cơ động và bảo vệ. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số giúp K9 nhanh chóng triển khai và khai hỏa, trong khi thiết kế hỗ trợ chiến thuật “bắn và cơ động” cho phép pháo nhanh chóng rời vị trí sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giảm nguy cơ bị phản pháo. Pháo tự hành K9 Thunder Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons

M109A7 Paladin (Mỹ) M109 Paladin là dòng pháo tự hành lâu đời của Mỹ, trong đó M109A7 Paladin Integrated Management (PIM) được nâng cấp toàn diện cho chiến trường hiện đại. M109A7 sử dụng khung gầm mới với nhiều thành phần chung với xe chiến đấu Bradley và pháo M284 155mm L/39. M109A7 có tầm bắn hơn 30km tùy loại đạn. Loại pháo này còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, quản lý năng lượng hiện đại và tương thích với đạn dẫn đường M982 Excalibur, nâng cao độ chính xác và hiệu quả tác chiến. Khung gầm mới cải thiện khả năng cơ động, bảo vệ và khả năng sống sót của kíp lái. M109A7 cũng có khả năng kết nối mạng, chia sẻ thông tin mục tiêu và phối hợp hỏa lực với các đơn vị khác trên chiến trường số hóa. Pháo tự hành M109A7 Paladin. Ảnh: Lục quân Mỹ

Archer (Thụy Điển) Archer (Artillery Cooperation for Rapid Engagement) của Thụy Điển, do hãng BAE Systems Bofors phát triển, là một trong những hệ thống pháo tự hành hiện đại. Điểm đặc biệt của Archer là mức độ tự động hóa cao, cho phép kíp lái 3 người vận hành hệ thống từ cabin bọc thép. Archer sử dụng pháo 155mm L/52, có tầm bắn khoảng 40km với đạn thông thường và trên 50km với đạn dẫn đường Excalibur. Tốc độ bắn đạt tới 9 viên/phút, trong khi hệ thống có thể triển khai, khai hỏa trong chưa đầy 30 giây và rời vị trí trong chưa đầy 30 giây. Hệ thống nạp đạn tự động mang theo 21 viên sẵn sàng khai hỏa. Archer được đặt trên khung gầm xe tải Volvo A30 6x6, mang lại khả năng cơ động cao. Cabin bọc thép bảo vệ kíp lái, trong khi hệ thống tự động hóa giúp tăng tốc độ triển khai và khả năng “bắn rồi cơ động”. Pháo tự hành Archer. Ảnh: Wikipedia