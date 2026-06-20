Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích hàng loạt mục tiêu Ukraine ở mặt trận Dnipropetrovsk.

"Đơn vị UAV trinh sát của nhóm tác chiến Vostok đã phát hiện ra các cứ điểm tạm thời và trung tâm điều khiển UAV của Ukraine trên tiền tuyến. Tọa độ sau đó được gửi lại cho kíp vận hành pháo 2S3 Akatsiya. Hình ảnh sau đó đã xác nhận toàn bộ mục tiêu đều bị đánh trúng", phía Nga cho biết.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Nga tấn công cứ điểm và trung tâm điều khiển UAV Ukraine ở Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

2S3 Akatsiya (Keo hoa vàng) là pháo tự hành được Liên Xô chế tạo và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1971. Xe có khối lượng 27,5 tấn; dài 7,65m tính cả nòng; rộng 3,25m; cao 2,62m. Khả năng nâng góc nòng của 2S3 nằm trong khoảng -4 đến 60 độ, kíp vận hành 4 binh sĩ. Tốc độ bắn tối đa đạt 4 phát/phút.

Vũ khí chính của 2S3 là pháo D-20 có tầm bắn tối đa lên tới 17,4km. Với đạn tăng tầm Krasnopol, khả năng tác chiến của 2S3 sẽ được nâng lên hơn 20km. Ngoài ra, xe còn được trang bị vũ khí phụ là một súng máy PKT sử dụng cỡ đạn 7,62 x 54mmR với cơ số 1.000 viên, để chống lại bộ binh đối phương trên chiến trường.