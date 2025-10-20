Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS đưa tin, khi tiến hành trinh sát làng Petrovka ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, đơn vị điều khiển UAV của Trung tâm thử nghiệm Rubicon thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã phát hiện vị trí các lực lượng Kiev triển khai pháo tự hành Caesar “để bắn phá vào các khu định cư của nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng”.

UAV Nga phát hiện vị trí khai hỏa của pháo tự hành Caesar. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Binh sĩ điều khiển UAV trinh sát của Nga sau đó đã theo dõi khẩu pháo trên di chuyển từ vị trí khai hỏa đến nơi trú ẩn, đồng thời chuyển dữ liệu tọa độ mục tiêu về cho sở chỉ huy. Một UAV Lancet trong biên chế của Trung tâm Rubicon đã bay 65km trước khi tập kích khí tài của đối phương”, trích thông cáo của quân đội Nga.

Đoạn video do truyền thông Nga đăng tải cho thấy, UAV Lancet của Nga đã tạo ra một vụ nổ lớn bao trùm cỗ pháo Caesar. Camera ảnh nhiệt lắp trên UAV cho thấy nhiều mảnh vỡ của khẩu pháo nằm rải rác ở hiện trường.

Theo dữ liệu cập nhật từ chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, kể từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, các lực lượng Kiev đã mất ít nhất 9 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp viện trợ.